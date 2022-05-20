Глава Адыгеи подвел итоги работы Кабинета министров республики в 2021 году

20 мая в Госфилармонии Адыгеи состоялось заседание Госсовета-Хасэ РА, на котором Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы Кабинета министров

В работе сессии участвовали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ от Адыгеи, депутаты Госсовета-Хасэ РА, члены Кабинета министров РА, руководители федеральных и республиканских служб и ведомств, делегации муниципальных образований, представители общественных и национально-культурных объединений. Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный. В отчете Кумпилов говорил о социально-экономическом развитии республики, выполнении госпрограмм и нацпроектов и 100-летии государственности Адыгеи. По его мнению, сейчас задача управленческих команд в регионах — как можно быстрее адаптировать экономику к последствиям «специальной военной операции» в Украине. Кумпилов заявил, что основой для этого должны послужить достигнутые результаты, которые выстраивались с учетом складывающихся реалий периода пандемии и при поддержке федерального центра.