Глава Адыгеи подвел итоги работы Кабинета министров республики в 2021 году
20 мая в Госфилармонии Адыгеи состоялось заседание Госсовета-Хасэ РА, на котором Мурат Кумпилов представил отчет об итогах работы Кабинета министров
В работе сессии участвовали члены Совета Федерации и депутаты Госдумы РФ от Адыгеи, депутаты Госсовета-Хасэ РА, члены Кабинета министров РА, руководители федеральных и республиканских служб и ведомств, делегации муниципальных образований, представители общественных и национально-культурных объединений. Провел заседание председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.
В отчете Кумпилов говорил о социально-экономическом развитии республики, выполнении госпрограмм и нацпроектов и 100-летии государственности Адыгеи. По его мнению, сейчас задача управленческих команд в регионах — как можно быстрее адаптировать экономику к последствиям «специальной военной операции» в Украине. Кумпилов заявил, что основой для этого должны послужить достигнутые результаты, которые выстраивались с учетом складывающихся реалий периода пандемии и при поддержке федерального центра.
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Так важным вопросом, который удалось решить при содействии федерального центра, — строительство нового водозабора и магистрального водовода, которое начиналось еще 14 лет назад, но позже его финансирование прекратилось. В 2018 году проект удалось возобновить при поддержке правительства, с участием депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника. Вложено 4,5 млрд. рублей. Сооружения будут снабжать качественной водой Майкоп и все населенные пункты Майкопского района — около 220 тысяч человек.
Кумпилов сказал, что себя оправдал курс на усиление диалога с институтами гражданского общества. Такое взаимодействие помогает укреплять социальную стабильность в республике, сплоченность народов Адыгеи. А благодаря эффективной работе судов, правоохранительных органов на высоком уровне обеспечивалась безопасность и общественный порядок в регионе, поддерживались необходимые условия для планомерного развития Адыгеи.
«Весь прошлый год, несмотря на сложности, связанные с пандемией, в республике продолжали реализовывать запланированные мероприятия в рамках национальных проектов, государственных программ, индивидуальной программы социально-экономического развития республики. Дан старт новым стратегически важным проектам», — отметил Кумпилов.