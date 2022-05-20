В Краснодаре Водовозов расскажет, что делать с просроченными лекарствами

21 мая в краснодарском «Собираторе» врач расскажет об утилизации просроченных лекарств

Краснодарский экоцентр «Собиратор» совместно с благотворительным фондом «Синяя птица» проведет лекцию о просроченных медикаментах.

Выступит на ней Алексей Водовозов — научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник службы медицинского запаса.

Он расскажет, что случится, если принять просроченные лекарства, как понять, что медикаменты пора выкинуть, как правильно их утилизировать и что делать с ртутными градусниками.