В Краснодаре Водовозов расскажет, что делать с просроченными лекарствами

Краснодарский край

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  • © Фото frolicsomepl с сайта pixabay.com
    © Фото frolicsomepl с сайта pixabay.com

21 мая в краснодарском «Собираторе» врач расскажет об утилизации просроченных лекарств

Краснодарский экоцентр «Собиратор» совместно с благотворительным фондом «Синяя птица» проведет лекцию о просроченных медикаментах.

Выступит на ней Алексей Водовозов — научный журналист и медицинский блогер, врач-терапевт высшей квалификационной категории, токсиколог. В прошлом — военный врач, подполковник службы медицинского запаса.

Он расскажет, что случится, если принять просроченные лекарства, как понять, что медикаменты пора выкинуть, как правильно их утилизировать и что делать с ртутными градусниками.

Часовая лекция пройдет в 17:00 21 мая по адресу: улица Одесская, 48Л в экоцентре «Собиратор».

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В Краснодаре Водовозов расскажет, что делать с просроченными лекарствами
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