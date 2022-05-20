Кубанский ученый обнаружил в Краснодарском крае новый вид растений

В природном парке «Маркотх» под Новороссийском экологи нашли новый вид растений из рода Льнянка

Открытие совершил ученый из Краснодарского регионального отделения Русского географического общества Антон Попович. Растение из рода Льнянка обнаружили в природном парке «Маркотх» в районе Новороссийска. Вместе с коллегой из МГУ Александром Зерновым он назвал растение по месту происхождения — маркотхская или Linaria markotchensis. Открытие признали на международном уровне.

Новое растение на южном склоне Маркхота нашли еще в 2017 году. Тогда Попович вместе с активистами клуба РГО изучал тимьян геленджикский, рассказали в пресс-службе Краснодарского отделения РГО.

«Я сразу понял, что это растение принадлежит роду Льнянка. На территории нашего края встречается несколько видов льнянок, даже краснокнижная льнянка песчаная или Linaria sabulosa. Но, новые растения были очень непохожи на те, которые распространены на территории Кавказа, Юго-Восточной Европы, Восточного Средиземноморья. И мы начали изучение», — поделился Попович.

В пресс-службе рассказали, что исследования проходили в экстремальных условиях на скалисто-осыпных склонах. Само растение миниатюрное, с крошечными желтыми цветами.