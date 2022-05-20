Водителя троллейбуса, который насмерть сбил подростка в Краснодаре, заключили под домашний арест

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарский суд на 2 месяца посадил под домашний арест водителя троллейбуса, который сбил 15-летнюю девочку на улице Кожевенной

Напомним, смертельное ДТП произошло 18 мая в Краснодаре на повороте с улицы Каляева на Кожевенную. 15-летняя девочка переходила дорогу по пешеходному переходу, когда из поворота вылетел троллейбус и наехал на нее. От полученных травм она скончалась на месте.

Позже в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что задержали 54-летнего водителя троллейбуса. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил ПДД, повлекшее смерть).

В пресс-службе краевого суда 19 мая сообщили, что Ленинский районный суд Краснодара удовлетворил ходатайство следователя и водителя заключили под домашний арест на два месяца. Расследование дела продолжается.

Как писали Юга.ру, в начале мая в Краснодаре троллейбус с пассажирами врезался в столб. Никто не пострадал. 

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Водителя троллейбуса, который насмерть сбил подростка в Краснодаре, заключили под домашний арест
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