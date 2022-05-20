Видеосервис Wink включили в реестр отечественного ПО

Цифровую мультимедийную платформу Wink от «Ростелекома» включили в реестр российского программного обеспечения

Wink — один из лидеров российского рынка онлайн-кинотеатров. На платформе представлено более 400 телеканалов, свыше 60 тыс. фильмов и эпизодов сериалов, концертов, документального и развивающего видеоконтента, 8 радиостанций. Также на сервисе есть аудиокниги, облачные игры и караоке.

Сериалы, семейные комедии и мультфильмы: Рассказываем, что посмотреть в мае на видеосервисе Wink

Контент можно смотреть на любом удобном устройстве — в телевизоре (с помощью ТВ-приставки, приложений в SmartTV, AppleTV и AndroidTV), смартфоне или планшете (в мобильном приложении для Android и iOS), ноутбуке и компьютере (на портале wink.ru).

© Скриншот с видеосервиса Wink

«Каждый день в Wink за яркими эмоциями и впечатлениями приходят новые подписчики — и это главный показатель работы нашей команды. Ежемесячно видеосервисом пользуются уже более 10 млн клиентов, по количеству платящих подписчиков он входит в топ-3 российских онлайн-кинотеатров*. Клиенты выбирают удобный сервис, цифровые возможности, уникальные для российского рынка продукты и библиотеку отличного контента. Нам важно, чтобы Wink был российским видеосервисом с лучшим пользовательским опытом. Впереди у нас большие планы развития — скоро появятся новые сериалы в линейке Wink Originals. Оригинальный проект «TheТелки» стал самым успешным отечественным сериалом в Wink», — отметила вице-президент по цифровому бизнесу массового сегмента «Ростелекома» Диана Самошкина.

«The Телки» стал самым популярным сериалом на Wink: С начала года его посмотрели уже больше 4 млн раз

С сервисом «Мультискрин» на один аккаунт Wink можно подключить до семи устройств. Начать просмотр кино можно на экране телевизора, а продолжить — на смартфоне. А еще можно заранее скачать фильм или сериал на мобильное устройство и посмотреть его даже когда нет подключения к интернету.

Подписка на Wink встроена в тарифы Tele2. Услуга «Обмен минут на кино», в которой минуту из тарифа можно поменять на минуту просмотра фильма, увеличила число просмотров и пользователей видеосервиса.

«Развитие видеосервиса Wink подтверждает, что «Ростелеком» способен самостоятельно делать крутые и востребованные клиентами цифровые сервисы. Мы последовательно расширяем и укрепляем компетенции по внутренней разработке ИТ-решений для всех сегментов бизнеса. Мы продолжим выполнять стратегическую задачу — создавать и развивать отечественное ПО, выступая драйвером цифрового развития отрасли. Мы благодарны пользователям за обратную связь, которую обязательно учитываем при развитии сервиса и доработке ПО», — сказал старший вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов.