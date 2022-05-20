На выходных в Краснодарском крае будет теплая, но ветреная погода

На Кубани 20 мая пройдут дожди, а на выходных 21-22 мая будет дуть ветер

В Краснодаре 20 мая по данным сервиса «Яндекс.Погода» будет 19 °С и облачно. Вечером пройдет небольшой дождь. В субботу в городе будет солнечно и до 21 °С. В воскресенье воздух прогреется до 23 °С, но ожидается небольшой дождь.

Синоптики краснодарского гидрометцентра обещают по краю 20 мая кратковременные дожди. В отдельных районах сильный дождь с грозой. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем 15-20 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность и кратковременные дожди. Ветер западный 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с. Температура воздуха прогреется до 15-20 °С.

На выходных 21-22 мая в крае будет переменная облачность, а порывы ветра в воскресенье достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем в субботу составит 18-23 °С, в воскресенье местами до 25 °С. На Черноморском побережье 17-22 °С.