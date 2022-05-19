В Краснодаре 1 июня на улицах Береговой и Гоголя перекроют движение из-за детского праздника

19 мая пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что 1 июня с 05:00 до окончания праздника для автомобилей закроют проезд от улицы Кубанской Набережной до въезда в парк. С вечера 31 мая участок и парковку рядом освободят от транспорта. Стоянку для участников и гостей мероприятия организуют по четной стороне улицы Береговой и прилегающей к парку имени 30-летия Победы территории.

Кроме того, 1 июня ограничат проезд по улице Гоголя для проведения благотворительной акции организацией «Российский детский фонд». Движение приостановят на участке от улицы Красноармейской до Красной с 06:00. Освобождать участок начнут с 22:00 31 мая. Там организуют стоянку для участников и гостей.