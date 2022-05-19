Депутаты хотят создать в России «новую пионерию». Мэр Анапы уже заявил, что город готов стать ее центром

В Государственную думу РФ внесли законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена» (аккурат к 100-летию пионерского движения)

С чего все началось. 19 мая группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект создании единой в России детско-юношеской организации «Большая перемена». Авторы документа планируют привлечь в это движение всех российских школьников (на добровольной основе). Внесение этого законопроекта приурочили к 100-летию с момента образования Всесоюзной пионерской организации.

С этим праздником краснодарцев уже успел поздравить мэр города Андрей Алексеенко. Он сказал, что пионерия — это было весело, здорово и полезно. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что движение будет содействовать проведению государственной политики в интересах детей и молодежи, участвовать в воспитании детей, их профессиональной ориентации. Также эта организация займется досугом подрастающего поколения и созданием возможностей для их всестороннего развития и самореализации. Новое движение будет представлено во всех российских школах.

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Одна из авторов законопроекта председатель комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Ольга Тимофеева рассказала, что возродить пионерию в том виде, в каком она действовала в СССР, невозможно. «Нужно строить новое», — сказала Тимофеева. Главной целью новой организации, по ее словам, будет «вытаскивание детей из гаджетов», чтобы они получили возможность саморазвиваться и реализовывать себя.

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Она уточнила, что принуждать к вступлению в организацию никто не будет, мол, «инициатива будет исходить только от самих детей». Что касается названия — «Большая перемена», — то оно еще может измениться. Его собираются легитимно выбрать 1 июня. «Педагоги вместе с детьми, родителями сядут за стол переговоров и скажут нам, как бы они хотели, чтобы называлась их организация и какие у нее будут принципы», — цитирует «Российская газета» Тимофееву.

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Реакция мэра Анапы. Глава Анапы Василий Швец почти сразу отреагировал на инициативу депутатов. Первая новость о создании организации появилась в СМИ в 10:11, а в 11:38 телеграм-канал мэрии Анапы опубликовал позицию Василия Швеца по этому поводу. В сообщении пресс-службы говорится, что мэр курорта заявил о готовности города стать «центральной территорией для реализации проекта».



«Анапа — Всероссийская детская здравница страны, в советские времена наш курорт носил звание пионерской республики, ведь именно у нас расположен Пионерский проспект с самым большим количеством в России детских оздоровительных лагерей. Где, как не в Анапе, создавать Центр нового детского движения», — приводит пресс-служба слова мэра.