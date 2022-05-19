В Краснодаре до конца 2022 года планируют построить офис врача общей практики

Краснодарский край

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  • © Фото zackkop, freepik.com
    © Фото zackkop, freepik.com

В поселке Российском начали строить офис врача общей практики. Мэр обещает, что работы завершат к концу года

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что в поселке Российском по улице Ивана Бовкуна начали строить амбулаторию. На нее выделили средства из регионального бюджета.

Здание будет одноэтажным, а его площадь составит больше 300 кв. метров. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, на стройплощадке ведутся подготовительные работы.

Также Алексеенко добавил, что Краснодар передал в краевую собственность участок в поселке Российском по улице Куликова Поля 39/2 для строительства поликлиники. В пресс-службе администрации города уточнили, что она будет рассчитана на 500 мест.

Как писали Юга.ру, в 2022 году должна была начаться реконструкция заброшенной поликлиники в микрорайоне Гидростроителей.

Здравоохранение Краснодар Строительство

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В Краснодаре до конца 2022 года планируют построить офис врача общей практики
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