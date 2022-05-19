В Краснодаре до конца 2022 года планируют построить офис врача общей практики

В поселке Российском начали строить офис врача общей практики. Мэр обещает, что работы завершат к концу года

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что в поселке Российском по улице Ивана Бовкуна начали строить амбулаторию. На нее выделили средства из регионального бюджета.

Здание будет одноэтажным, а его площадь составит больше 300 кв. метров. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, на стройплощадке ведутся подготовительные работы.