В Краснодаре до конца 2022 года планируют построить офис врача общей практики
В поселке Российском начали строить офис врача общей практики. Мэр обещает, что работы завершат к концу года
Мэр Краснодара Андрей Алексеенко написал в своем телеграм-канале, что в поселке Российском по улице Ивана Бовкуна начали строить амбулаторию. На нее выделили средства из регионального бюджета.
Здание будет одноэтажным, а его площадь составит больше 300 кв. метров. Проект уже получил положительное заключение госэкспертизы, на стройплощадке ведутся подготовительные работы.
Также Алексеенко добавил, что Краснодар передал в краевую собственность участок в поселке Российском по улице Куликова Поля 39/2 для строительства поликлиники. В пресс-службе администрации города уточнили, что она будет рассчитана на 500 мест.
Как писали Юга.ру, в 2022 году должна была начаться реконструкция заброшенной поликлиники в микрорайоне Гидростроителей.