ФК «Краснодар» покинут сразу три возрастных игрока

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе трех игроков. Заключительный матч они проведут 21 мая с «Ахматом»

ФК «Краснодар» написал в своем телеграм-канале, что защитник Александр Мартынович (34 года), вратарь Евгений Городов (36 лет) и полузащитник Юрий Газинский (32 года) покинут клуб. Заключительный матч они проведут 21 мая — в 17:00 начнется игра с «Ахматом» в рамках 30 тура РПЛ.

Мартынович провел за «быков» 268 матчей, Газинский — 281 матч, Городов — 34 матча.

Отметим, что в прошлом матче (1:0 в пользу краснодарского клуба) с ЦСКА ФК «Краснодар» установил клубный рекорд: «быки» закончили матч с составом из 11 воспитанников клубной академии.

Сейчас ФК «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Другой кубанский клуб — ФК «Сочи» — занимает третью строчку.

Ранее Юга.ру писали, что четыре российских клуба (ФК «Зенит», ФК «Динамо», ФК «Сочи» и ЦСКА) подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на запрет российским командам участвовать в европейских футбольных соревнованиях.

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