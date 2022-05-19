ФК «Краснодар» покинут сразу три возрастных игрока
Футбольный клуб «Краснодар» объявил об уходе трех игроков. Заключительный матч они проведут 21 мая с «Ахматом»
ФК «Краснодар» написал в своем телеграм-канале, что защитник Александр Мартынович (34 года), вратарь Евгений Городов (36 лет) и полузащитник Юрий Газинский (32 года) покинут клуб. Заключительный матч они проведут 21 мая — в 17:00 начнется игра с «Ахматом» в рамках 30 тура РПЛ.
Мартынович провел за «быков» 268 матчей, Газинский — 281 матч, Городов — 34 матча.
Отметим, что в прошлом матче (1:0 в пользу краснодарского клуба) с ЦСКА ФК «Краснодар» установил клубный рекорд: «быки» закончили матч с составом из 11 воспитанников клубной академии.
Сейчас ФК «Краснодар» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ. Другой кубанский клуб — ФК «Сочи» — занимает третью строчку.
Ранее Юга.ру писали, что четыре российских клуба (ФК «Зенит», ФК «Динамо», ФК «Сочи» и ЦСКА) подали в Спортивный арбитражный суд (CAS) апелляцию на запрет российским командам участвовать в европейских футбольных соревнованиях.