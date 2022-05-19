Билеты на пригородные поезда юга России и Северного Кавказа теперь можно оплатить банковской картой

Партнерский Дагестан, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край, Ростовская область

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  • © Фото Нины Зотиной, Юга.ру
    © Фото Нины Зотиной, Юга.ру

Сбербанк установил систему бесконтактной оплаты на терминалы пригородных поездов АО «СКППК» на юге России и Северном Кавказе

Сбер оборудовал кассовые терминалы оффлайн-системой, позволяющей оплатить проезд без подключения к интернету. Более 200 обновленных устройств заработают в пригородных поездах АО «СКППК» в Ростовской области, Краснодарском и Ставропольском краях, республиках Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Северная Осетия — Алания и Дагестан.

Пассажиры смогут полатить проезд картой любого банка у билетного кассира. Запуск бесконтактных платежей в транспорте существенно сократит время обслуживания, снизит операционные расходы и увеличит выручку перевозчика.

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«Сегодня банковская карта есть у каждого, расплачиваться ей в магазине или кафе стало привычным делом. Поездка в транспорте — это такая же базовая услуга, которая требует цифровых технологий. Она особенно актуальна в связи с увеличением пассажиропотока в поездах. Поэтому мы создали все условия, чтобы наш партнер АО «СКППК» мог максимально быстро перестроиться и комфортно обслуживать жителей юга России и Северного Кавказа, в том числе в зонах со слабым подключением к интернету», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.

Как писали ранее Юга.ру, Южный регистр доноров костного мозга начал сотрудничать с командой Юго-Западного Сбера.

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