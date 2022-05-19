Билеты на пригородные поезда юга России и Северного Кавказа теперь можно оплатить банковской картой

«Сегодня банковская карта есть у каждого, расплачиваться ей в магазине или кафе стало привычным делом. Поездка в транспорте — это такая же базовая услуга, которая требует цифровых технологий. Она особенно актуальна в связи с увеличением пассажиропотока в поездах. Поэтому мы создали все условия, чтобы наш партнер АО «СКППК» мог максимально быстро перестроиться и комфортно обслуживать жителей юга России и Северного Кавказа, в том числе в зонах со слабым подключением к интернету», — отметил управляющий Ростовским отделением Сбербанка Руслан Салимов.