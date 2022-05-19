На Кубани досрочно завершили первый этап строительства трассы Краснодар — Ейск

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Первый этап трассы Краснодар — Ейск в Тимашевском районе заколнчили строить раньше срока

Напомним, реконструкция трассы Краснодар — Ейск началась в марте 2020 года. Ранее стоимость ремонта дороги в 11 км оценивали в 5,1 млрд рублей. Работы планировали завершить в 2023 году.

В пресс-службе администрации края 18 мая сообщили, дорожники завершили ремонт трассы в Тимашевском районе. Дорогу расширили до четырех полос, сделали новую транспортную развязку и специальный разделительный бордюр, защищающий от выезда на встречную полосу. 

Губернатор края Вениамин Кондратьев отметил, что это направление ведет к Азовскому морю и является альтернативной дорогой от Ростова в сторону Черного моря. По его словам, после ремонта участок стал современной магистралью.

Теперь начнется второй этап ремонта трассы на участке от Парка им. Казанцева до станицы Новотитаровской. Его протяженность составляет 11 километров. Завершить реконструкцию планируют в 2024 году.

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