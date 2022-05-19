В Краснодарском крае пройдут дожди с грозами

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики обещают 19 мая на Кубани дождь, грозу и ветер

В Краснодаре утром 19 мая 14 °С и облачно, без осадков. Днем температура поднимется до 16 °С, будет небольшой дождь. Ветер западный 5-10 м/с, с порывами до 12 м/с.

Синоптики краснодарского гидрометцентра сообщили, что по краю пройдут кратковременные дожди, местами с грозой. В отдельных районах ожидается сильный дождь. Температура воздуха днем 13-18 °С. Ветер с порывами до 12-14 м/с.

На Черноморском побережье облачно, местами дождь. Ветер юго-западный, днем на участке Анапа–Геленджик северо-западный 6-11 м/с, при грозе 15-20 м/с, в некоторых районах порывы до 14 м/с, Температура воздуха 14…19 °С.

Синоптики отметили, что в ближайшие дни погода территории Кубани сильно не изменится. Будут дожди, ветер, а температурный фон ниже климатических значений.

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