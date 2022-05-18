Житель Темрюка получил штраф за фейковое видео с осетром

Краснодарский край

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  • © Скриншот видео пресс-службы краснодарского краевого суда
    © Скриншот видео пресс-службы краснодарского краевого суда

В Темрюке администратор паблика выложил фейковое видео с осетром и получил за это штраф в 60 тыс. рублей

В конце марта 2022 года администратор одного из пабликов Темрюка опубликовал видео, на котором был 100 килограммовый осетр. По данным паблика, рыбу выловили в одном из водоемов города. 

Некоторые пользователи сети не поверили новости из паблика, а кто-то просил разобраться с незаконным выловом краснокнижной рыбы. Позже видео попало в полицию и началась проверка.

Выяснилось, что рыба была выращена на осетровом заводе. На администратора паблика составили административный материал по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ (Распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом достоверных сообщений) и передали в суд.

В пресс-службе краевого суда 18 мая рассказали, что жителю Темрюка назначили наказание в виде штрафа в размере 60 тыс. рублей. Видео из паблика удалили.

видео Суд Темрюкский район Фейк

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