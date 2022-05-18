В центре Краснодара 22 мая перекроют движение из-за всероссийского забега

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе 22 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Его проведут в 85 городах России в один день. Поэтому с 9:00 улицу Красную (от Советской до Головатого) и пересекающие ее на этом отрезке улицы перекроют для движения автомобилей. Вот так выглядит схема перекрытия движения от администрации Краснодара: