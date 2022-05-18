В центре Краснодара 22 мая перекроют движение из-за всероссийского забега
Утром 22 мая проезд автомобилей запретят на участке улицы Красной от Советской до Головатого
Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе 22 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Его проведут в 85 городах России в один день. Поэтому с 9:00 улицу Красную (от Советской до Головатого) и пересекающие ее на этом отрезке улицы перекроют для движения автомобилей. Вот так выглядит схема перекрытия движения от администрации Краснодара:
Перед забегом, с 20:00 21 мая до 14:00 22 мая, от машин освободят участки улиц, пересекающих маршрут забега. Сам марафон начнется в 9:00 на площади перед администрацией Краснодара.