В центре Краснодара 22 мая перекроют движение из-за всероссийского забега

Краснодарский край

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  • © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру
    © Фото Дениса Яковлева, Юга.ру

Утром 22 мая проезд автомобилей запретят на участке улицы Красной от Советской до Головатого

Пресс-служба администрации Краснодара сообщила, что в городе 22 мая пройдет всероссийский полумарафон «ЗаБег». Его проведут в 85 городах России в один день. Поэтому с 9:00 улицу Красную (от Советской до Головатого) и пересекающие ее на этом отрезке улицы перекроют для движения автомобилей. Вот так выглядит схема перекрытия движения от администрации Краснодара:

  • © Скриншот с сайта krd.ru
    © Скриншот с сайта krd.ru

Перед забегом, с 20:00 21 мая до 14:00 22 мая, от машин освободят участки улиц, пересекающих маршрут забега. Сам марафон начнется в 9:00 на площади перед администрацией Краснодара.

Краснодар Марафон

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