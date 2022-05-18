Росавиация продлила режим временного ограничения полетов

Небо в южной и центральной части России будет закрыто для гражданских самолетов до 25 мая

Напомним, режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортах ввели утром 24 февраля. С тех пор его продлевают раз в неделю. В Краснодарском крае работает только сочинский аэропорт.

Утром 18 мая Росавиция продлила бесполетный режим в Анапе, Краснодаре, Геленджике, Белгороде, Брянске, Воронеже, Курске, Липецке, Симферополе, Ростове-на-Дону и Элисте.

Авиакомпаниям рекомендуют организовывать перелеты через аэропорты Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя, Сочи и Москвы.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре собираются построить новый аэропорт. Он будет находиться в 3 км от существующего, ближе к взлетно-посадочной полосе. Планируется, что он позволит обслуживать до 7,5 млн пассажиров в год.