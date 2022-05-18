В Краснодаре временно изменится график работы электротранспорта

Вечером 19 мая в Краснодаре из-за ремонта по другому графику будут работать шесть трамваев и троллейбус

В Краснодаре вечером 19 мая заменят участок рельсошпальной решетки по улице Коммунаров на отрезке от Чапаева до Горького. Также в этот вечер временно ограничат подачу электричества на подстанции «Почтовой» из-за работ на сетях ПАО «Россетти Кубань».

Из-за этого вечером трамваи № 2, 5, 8, 11, 15 и троллейбус № 7 изменят график работы и маршрут, сообщили в пресс-службе мэрии города.

Трамвай № 2 отправится в последний рейс от улицы Индустриальной в 22:18, от улицы Декабристов — в 22:00.

В 22:10 трамвай №5 отправится от улицы Петра Метальникова и проследует по Садовой до Комсомольского микрорайона. После 22:30 все вагоны поедут по Садовой в депо.

Трамвай №8 после 22:00 от конечных остановок будет ехать по Садовой в обоих направлениях.

Трамвай №11 после 21:50 из Юбилейного микрорайона поедет до улицы Железнодорожной затем отправится на улицы Дмитриевская Дамба, Горького и вернется на обычный маршрут.

После 21:30 трамвай №15 от улицы Петра Метальникова проследует до Железнодорожной и отправится в депо по улицам Дмитриевская Дамба и Горького.

Троллейбус №7 после 22:00 будет курсировать от ж/д вокзала до микрорайона Гидростроителей.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре из-за ремонта стрелочных переводов вечером 18 мая изменится график работы четырех трамвайных маршрутов.