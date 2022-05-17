Галицкий подарил КубГУ стадион для пляжных видов спорта

Пресс-служба Кубанского госуниверситета сообщила об открытии на территории вуза стадиона для пляжных видов спорта. Его строительство профинансировал Сергей Галицкий

17 мая в телеграм-канале КубГУ опубликовали пост об открытии стадиона для пляжных видов спорта на территории вуза, где смогут заниматься все студенты.

«Стадион построен по всем международным стандартам, поэтому не исключено, что со временем здесь будут проходить не только внутривузовские соревнования, но и краевые, российские», — сказал ректор университета Михаил Астапов.

Во время открытия стадиона прошли игры с участием студентов и сотрудников вуза. В конце сообщения уточняется, что объект профинансировал и построил Сергей Галицкий (выпускник вуза).

Сумма, в которую обшлось строительство стадиона, не называют.