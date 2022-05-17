В Краснодаре на день ограничат проезд по улице Гоголя
20 мая в Краснодаре автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Гоголя
С 6:00 20 мая и до вечера в Краснодаре перекроют улицу Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Такие ограничения будут действовать из-за проведения краевого мероприятия. Какого — не уточняется.
С 22:00 19 мая участок начнут освобождать от припаркованного транспорта. Кроме того, освободят муниципальную стоянку по нечетной стороне улицы Красноармейской, от Гоголя до Карасунской. Там организуют парковку транспорта для гостей и участников мероприятия.
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