В Краснодаре на день ограничат проезд по улице Гоголя

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

20 мая в Краснодаре автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Гоголя

С 6:00 20 мая и до вечера в Краснодаре перекроют улицу Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Такие ограничения будут действовать из-за проведения краевого мероприятия. Какого — не уточняется.

  • © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»
    © Скриншот сервиса «Яндекс.Карты»

С 22:00 19 мая участок начнут освобождать от припаркованного транспорта. Кроме того, освободят муниципальную стоянку по нечетной стороне улицы Красноармейской, от Гоголя до Карасунской. Там организуют парковку транспорта для гостей и участников мероприятия. 

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