В Краснодаре на день ограничат проезд по улице Гоголя

20 мая в Краснодаре автомобилисты не смогут проехать по участку улицы Гоголя

С 6:00 20 мая и до вечера в Краснодаре перекроют улицу Гоголя от Красноармейской до Рашпилевской. Такие ограничения будут действовать из-за проведения краевого мероприятия. Какого — не уточняется.

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