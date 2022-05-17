Южный регистр доноров костного мозга начал сотрудничать с командой Юго-Западного Сбера

Все желающие и подходящие по медпоказаниям сотрудники Юго-Западного Сбера смогут вступить в Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова

В 2022 году сотрудники АНО «Южный РДКМ» оранизуют лекции и донорские акции в офисах банка в южных регионах страны. Первую встречу в Ростове-на-Дону провел исполнительный директор Южного РДКМ Роман Поликарпов. На мероприятии также работала онлайн-трансляция для сотрудников из ещё 11 регионов юга России и Северного Кавказа.

«Слушателей волновало много вопросов. От безопасности донорства костного мозга и ощущений при донации до возможности вступить в регистр удаленно. Те, кто присутствовал на лекции лично, могли сразу сдать образцы буккального эпителия для вступления в регистр. Партнёрство с банком позволит значительно пополнить Национальный РДКМ добровольцами. Кроме того, многотысячная команда Сбера поможет нам рассказать о донорстве костного мозга и возможности спасти чью-то жизнь. Мы и раньше на юге России сотрудничали со Сбером, а теперь у нас большой проект, запущенный по инициативе сотрудников банка», — рассказал Роман Поликарпов.

Идея совместного проекта родилась у инвестиционного консультанта Юго-Западного Сбербанка Ирины Тарзановой.

© Фото Ирины Тарзановой, предоставлено пресс-службой Юго-Западного Сбербанка

«В прошлом году на сайте одной из ростовских клиник я прочитала о донорстве костного мозга. Подробно всё изучила и поняла — мне важно и нужно стать добровольцем. Потом обратилась напрямую в Национальный РДКМ со всеми волнующими вопросами. После подробных консультаций со специалистами нацреестра мы вместе с мужем вступили в регистр. Я тогда была в декрете. Вернувшись на работу, подумала, почему бы не рассказать о возможности спасать жизни всем моим коллегам. Ведь чем больше окунаешься в тему донорства, тем больше она цепляет», — сказала Ирина Тарзанова.

Предложение Ирины быстро нашло поддержку у коллег и руководства банка. Сразу несколько подразделений Юго-Западного Сбера работали над максимально быстрым запуском проекта и приглашением тысяч сотрудников из 11 регионов страны к участию.