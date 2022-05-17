11 абитуриентов юга России рекомендованы к поступлению в ГИТИС. Шесть из них — выпускники кубанских школ

МТС и ГИТИС подвели итоги очных прослушиваний в Краснодаре в рамках проекта «Поколение М». На второй этап отбора в Москву отправятся шесть кубанских и пять ростовских школьников

Первый отборочный тур в ГИТИС прошел в рамках проекта «Поколение М» для школьников Кубани в Краснодарском академическом театре драмы. По его итогам на второй тур в Москве отправятся шесть кубанских школьников и пять ребят из Ростовской области. Среди финалистов — жители Краснодара, Кавказской и Некрасовской станиц. Полный список победителей можно найти в группе Вконтакте проекта «Поколение М».

На очных прослушиваниях были ребята не только из Краснодарского края — примерно треть участников приехала из Ростовской области и Ставрополья, а несколько конкурсантов — из Воронежа. Самые активные города Кубани в первом отборочном туре — Сочи, Новороссийск, Горячий Ключ. Большинство школьников из Ростовской области представляли Таганрог. Всего в отборе участвовали порядка 150 подростков.

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«В очередной раз Краснодарский край подтвердил, что на юге много талантливых детей. Уровень их подготовки приятно удивляет. Самое главное — эти дети открыты, и они понимают, что такое русский театр. В такие города, как Краснодар, хочется возвращаться снова и снова в поисках талантов. Искренне буду рад, если у кого-то из прошедших первый тур в кубанской столице сложится актерская судьба. И, конечно, важно отметить, что «Поколение М» — действительно уникальный шанс для региональных талантов заявить о себе, получить практический опыт и заглянуть за кулисы настоящего театра», — отметил декан актерского факультета ГИТИСа Тарас Белоусов.

У юных кубанцев, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Дети от 15 до 18 лет из любого уголка страны, в том числе из Краснодарского края, могут посмотреть на сайте онлайн мастер-классы наставников проекта и снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении до 31 мая 2022 года.



Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео, зачтут лучшим авторам прохождение первого тура прослушиваний и предложат очное участие сразу во втором туре. Жюри также выберет одного победителя, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в учебном театре.