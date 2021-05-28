Краснодарцам рассказали, куда жаловаться на проблемы с кондиционерами в общественном транспорте

Краснодарский край

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В Краснодаре с 27 мая возобновила работу горячая линия для жалоб на выключенные кондиционеры в трамваях, троллейбусах и маршрутках

Напомним, 28 мая в Краснодаре воздух прогреется до 30 °С, а на выходных столбики термометров покажут 23-28 °С. На то, что в город «приходит настоящее южное лето», накануне обратил внимание мэр Краснодара Евгений Первышов.

Чиновник отметил, что новый общественный транспорт закупается с учетом жаркой погоды, а в трамваях серии «Кубань» кондиционеры в 1,5 раза мощнее обычного.

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«Во всех новых трамваях, автобусах и троллейбусах, где есть кондиционеры, они должны работать. Однако есть замечания со стороны жителей в этой части», — посетовал мэр в своем телеграм-канале.

Глава города поручил МУП «КТТУ» держать ситуацию на особом контроле и возобновить работу горячей линии, которую открыли в Краснодаре прошлым летом.

По словам Первышова, частные перевозчики также должны создать комфортные условия для горожан, чтобы поездка не превращалась в испытание. В случае замечаний от жителей, администрация будет обращаться в Ространснадзор и добиваться через суд аннулирования свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок, пригрозил мэр.

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В пресс-службе администрации Краснодара 27 мая сообщили, что «КТТУ» возобновил работу горячей линии. Чтобы подать жалобу, нужно оставить в WhatsApp голосовое или текстовое сообщение с указанием даты, времени и номера маршрута, где не работал кондиционер.

Номер для жалоб: 8 (988) 461-95-32.

Евгений Первышов Краснодар Маршрутки Общественный транспорт Погода Трамвай Троллейбус

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Краснодарцам рассказали, куда жаловаться на проблемы с кондиционерами в общественном транспорте
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