Краснодарцам рассказали, куда жаловаться на проблемы с кондиционерами в общественном транспорте
В Краснодаре с 27 мая возобновила работу горячая линия для жалоб на выключенные кондиционеры в трамваях, троллейбусах и маршрутках
Напомним, 28 мая в Краснодаре воздух прогреется до 30 °С, а на выходных столбики термометров покажут 23-28 °С. На то, что в город «приходит настоящее южное лето», накануне обратил внимание мэр Краснодара Евгений Первышов.
Чиновник отметил, что новый общественный транспорт закупается с учетом жаркой погоды, а в трамваях серии «Кубань» кондиционеры в 1,5 раза мощнее обычного.
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«Во всех новых трамваях, автобусах и троллейбусах, где есть кондиционеры, они должны работать. Однако есть замечания со стороны жителей в этой части», — посетовал мэр в своем телеграм-канале.
Глава города поручил МУП «КТТУ» держать ситуацию на особом контроле и возобновить работу горячей линии, которую открыли в Краснодаре прошлым летом.
По словам Первышова, частные перевозчики также должны создать комфортные условия для горожан, чтобы поездка не превращалась в испытание. В случае замечаний от жителей, администрация будет обращаться в Ространснадзор и добиваться через суд аннулирования свидетельства на право осуществления пассажирских перевозок, пригрозил мэр.
В пресс-службе администрации Краснодара 27 мая сообщили, что «КТТУ» возобновил работу горячей линии. Чтобы подать жалобу, нужно оставить в WhatsApp голосовое или текстовое сообщение с указанием даты, времени и номера маршрута, где не работал кондиционер.
Номер для жалоб: 8 (988) 461-95-32.