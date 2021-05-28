Краснодарцам рассказали, куда жаловаться на проблемы с кондиционерами в общественном транспорте

В Краснодаре с 27 мая возобновила работу горячая линия для жалоб на выключенные кондиционеры в трамваях, троллейбусах и маршрутках

Напомним, 28 мая в Краснодаре воздух прогреется до 30 °С, а на выходных столбики термометров покажут 23-28 °С. На то, что в город «приходит настоящее южное лето», накануне обратил внимание мэр Краснодара Евгений Первышов.

Чиновник отметил, что новый общественный транспорт закупается с учетом жаркой погоды, а в трамваях серии «Кубань» кондиционеры в 1,5 раза мощнее обычного.