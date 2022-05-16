В Адыгее обсудили социально-экономическое развитие региона

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов заслушал доклады членов кабмина республики по вопросам социально-экономического развития региона

Соцобъекты

На совещании отметили, что в ближайшее время решится вопрос возведения поликлиники в Энеме и ремонта ДШИ № 6 в Майкопе. Также в республике рассматривают проект строительства дома-интерната на 250 мест, на что потребуется федеральная помощь в размере 500 млн рублей.

В 2022 году на реализацию всех социально-экономических программ в республике выделили 12 млрд рублей , в том числе на нацпроекты — 3,4 млрд рублей. 70% мероприятий уже законтрактованы.

Сельское хозяйство

Министр сельского хозяйства Адыгеи Анзаур Куанов доложил, что до аграриев доведены 33% средств господдержки, что выше среднероссийского показателя. По сравнению с прошлым годом выросли темпы посевной.

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«Поддерживайте все начинания сельхозпроизводителей, фермерских хозяйств, которые инициативны, активно развиваются и создают новые рабочие места. У нас немало передовых хозяйств, которые применяют новые технологии, переходят на рентабельные культуры, к примеру клубнику, малину, голубику. Нужно поощрять деятельность таких аграриев и распространять их опыт», — отметил Мурат Кумпилов.

Благоустройство

Отдельно обсудили благоустройство и озеленение Майкопа, где в этом году высадили 655 молодых деревьев. Глава Адыгеи поручил обеспечить интенсивный уход за саженцами, чтобы они прижились.

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Он подчеркнул, что озеленение, уличное освещение, подсветка зданий и ремонт памятников архитектуры должны вписаться в общую концепцию благоустройства города.

Туризм

Мурат Кумпилов поддержал волонтерский проект «Майкоп Евгения Шварца» и поручил региональному комитету по туризму и курортам организовать туристический пеший маршрут «Старинный Майкоп».

Впервые в республике запустят проект по развитию школьного туризма для учащихся 5-9 классов. На эти цели региону выделили 6,3 млн рублей.

Бюджет

На особом контроле — своевременное и полное освоение бюджета, выполнение соцобязательств и бюджетное планирование на 2023 год. По информации министра финансов Адыгеи Виктора Орлова, за четыре месяца 2022 года доход консолидированного бюджета выполнен на 126,2% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а республиканского — на 135,6%.

Поступления в бюджет увеличились в основном за счет налога на прибыль и совокупный доход, а также акцизов на нефтепродукты. До 76 млн рублей за 4 месяца выросли поступления от штрафов с камер видеофиксации нарушений ПДД. За весь прошлый год эта сумма составила 256 млн рублей.

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«Необходимо отработать все вопросы по госзаказам и завершить контрактацию максимального объема средств, чтобы своевременно и в полном объеме выполнить мероприятия нацпроектов и госпрограмм», — отметил Мурат Кумпилов.