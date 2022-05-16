В Краснодаре на день изменятся четыре трамвайных маршрута

В Краснодаре вечером 18 мая четыре трамвая будут курсировать по другому маршруту из-за ремонта путей

Вечером 18 мая в Краснодаре трамваи № 2, 15, 21 и 22 изменят маршрут. Это связано с ремонтом трамвайного пути по улице Садовой. На пересечении улиц Горького и Дмитриевской Дамбы заменят стрелочные перевод в оба направления.

Последний рейс трамвая №2 отправится от улицы Индустриальной в 21:55, следующий рейс в 22:20 проследует по измененному маршруту в Западное трамвайное депо.

Трамвай №15 от ж/д вокзала «Краснодар-I» отправится в 21:50 и проследует по укороченному маршруту до улицы им. 40-летия Победы и поедет обратно на вокзал.

Последний рейс трамвая №21 от улицы им. Петра Метальникова поедет в 22:29. Из Юбилейного микрорайона последний вагон отправится в 21:24. Следующие рейсы в 21:42 и в 22:14 проследуют до улицы Индустриальной и отправятся обратно в микрорайон Юбилейный.

Последний вагон трамвая №22 от улицы им. Димитрова отправится в 21:38. В обратном направлении от улицы им. Петра Метальникова последний рейс отправится в 22:37 по измененному маршруту через улицу Коммунаров.