В Краснодаре трамвай № 4 на два дня изменит график работы

В Краснодаре 16 и 17 мая на участке трамвайной линии по улице Магистральной заменят рельсы в оба направления. Из-за этого трамвай №4 по вечерам будет уходить в депо раньше обычного. Ремонт будет идти недалеко от улиц Дежнева и Текстильной в Карасунском внутригородском округе.

Последние рейсы будут отправляться от улицы Индустриальной в 21:25, а из Комсомольского микрорайона — в 22:27, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.