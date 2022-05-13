В Краснодаре трамвай № 4 на два дня изменит график работы
Из-за ремонта рельс в Краснодаре 16 и 17 мая сократится время работы трамвая № 4
В Краснодаре 16 и 17 мая на участке трамвайной линии по улице Магистральной заменят рельсы в оба направления. Из-за этого трамвай №4 по вечерам будет уходить в депо раньше обычного. Ремонт будет идти недалеко от улиц Дежнева и Текстильной в Карасунском внутригородском округе.
Последние рейсы будут отправляться от улицы Индустриальной в 21:25, а из Комсомольского микрорайона — в 22:27, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре продлили маршрут автобуса №32. С 14 мая автобус будет ездить от улицы Александры Приймак по 3-й Трудовой до Оливковой в районе коттеджного поселка «Греция», а оттуда по улице 3-й Трудовой, 5-й Дорожной и Душистой в микрорайон Молодежный.