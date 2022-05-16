В Сочи мужчина сорвался со скалы и получил черепно-мозговую травму

В районе одного из водопадов реки Кутарка мужчина сорвался со скалы

ЧП произошло днем 15 мая в Сочи. Врач скорой помощи сообщил спасателям, что в районе одного из водопадов реки Кутарка со скалы сорвался мужчина. Его было необходимо эвакуировать из труднодоступного места.

Спасатели ЮРПСО МЧС достали мужчину. Им оказался 40-летний местный житель. Ему наложили иммобилизирующую повязку на шейный отдел позвоночника и обработали раны лобной области. Затем на носилках пострадавшего вынесли из леса и передали медикам.

По предварительному диагнозу мужчина получил черепно-мозговую травму, рассказали в телеграм-канале ЮРПСО МЧС.

Юга.ру неоднократно рассказывали о спасении туристов. В конце апреля с горы Большой Тхач сняли трех туристов из Москвы. А в марте мужчина сломал позвоночник, упав с параплана. Он летал в запретной зоне.