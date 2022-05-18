В Краснодаре в кино покажут фильм 1983 года с Адриано Челентано

Краснодарский край

Распечатать

  • Кадр из фильма «Особые приметы: красавчик», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, 1983 год © Скриншот видео с YouTube-канала KinomaxCinema, www.youtube.com/user/KinomaxCinema
    Кадр из фильма «Особые приметы: красавчик», реж. Франко Кастеллано, Джузеппе Моччиа, 1983 год © Скриншот видео с YouTube-канала KinomaxCinema, www.youtube.com/user/KinomaxCinema

В краснодарских кинотеатрах сетей «Монитор» и «Формула Кино» с 19 мая будут показывать итальянскую романтическую комедию «Особые приметы: красавчик» с Адриано Челентано в главной роли

Его герой — известный писатель Маттиа, который нравится всем женщинам без исключения, и все мечтают пойти с ним под венец. Устав от навязчивого внимания, он нанимает свою соседку Микелу, чтобы та за деньги под видом его дочери отваживала толпы поклонниц.

Ленту сняли Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа — авторы других известных фильмов с Адриано Челентано: «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Ворчун». Экранную пару Челентано составила фотомодель, в 17 лет выигравшая конкурс красоты «Мисс Италия», Федерика Моро.

Зрители впервые увидят отреставрированную версию фильма на языке оригинала с субтитрами. Билеты в продаже.

Афиша Краснодара Кино Кинопрокат Краснодар

Новости

В Краснодаре в кино покажут фильм 1983 года с Адриано Челентано
Следователи возбудили уголовное дело против бывшей краснодарской судьи Елены Хахалевой
В Геленджике на винодельне Château de Talu пройдет закрытие гастрономического фестиваля
Росавиация продлила режим временного ограничения полетов
В Краснодаре временно изменится график работы электротранспорта
В Краснодаре 18 мая прогнозируют дождливую погоду

Лента новостей

Реклама на сайте