В Краснодаре в кино покажут фильм 1983 года с Адриано Челентано

В краснодарских кинотеатрах сетей «Монитор» и «Формула Кино» с 19 мая будут показывать итальянскую романтическую комедию «Особые приметы: красавчик» с Адриано Челентано в главной роли

Его герой — известный писатель Маттиа, который нравится всем женщинам без исключения, и все мечтают пойти с ним под венец. Устав от навязчивого внимания, он нанимает свою соседку Микелу, чтобы та за деньги под видом его дочери отваживала толпы поклонниц.

Ленту сняли Франко Кастеллано и Джузеппе Моччиа — авторы других известных фильмов с Адриано Челентано: «Укрощение строптивого», «Безумно влюбленный», «Ворчун». Экранную пару Челентано составила фотомодель, в 17 лет выигравшая конкурс красоты «Мисс Италия», Федерика Моро.

Зрители впервые увидят отреставрированную версию фильма на языке оригинала с субтитрами. Билеты в продаже.