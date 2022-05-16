Кубанские компании заключили в Узбекистане соглашения с производителями на 22 млн рублей

Кубань заключила в Узбекистане соглашения более чем на 22 млн рублей. Еще с 19 компаниями ведут переговоры на 400 млн рублей

На промышленной выставке «Иннопром» в Ташкенте кубанские компании заключили соглашения более чем на 22 млн рублей. По контрактам поставят упаковку, пищевое и котельно-энергетическое оборудование и автохимию российским и узбекским компаниям.

Международная выставка «Иннопром: Центральная Азия» прошла в Ташкенте. Площадь экспозиции Кубани составила больше 100 кв. метров. На стенде региона продукцию представили 13 промпредприятий. Краснодарский край второй раз участвовал в международной выставке. На ее площадке в 2021 году кубанские предприятия заключили семь контрактов на общую сумму порядка 112 млн рублей.

Руководитель краевого департамента промышленной политики Иван Куликов рассказал, что участники кубанской экспозиции провели на выставке более 280 переговоров о поставках своей продукции и закупке сырья.

Кроме того, еще с 19 компаниями ведут переговоры о поставках кубанской продукции на сумму порядка 400 млн рублей. Также производители планируют наладить экспорт и импорт промышленной, сельскохозяйственной и винодельческой продукции.

Напомним, ранее в России легализовали параллельный импорт. В правительстве объяснили, что это позволит гарантировать поставки товаров в Россию в том числе санкционных.