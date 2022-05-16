Доход прокурора Краснодарского края за 2021 год составил 3,8 млн рублей

Прокурор Кубани и его заместители отчитались о доходах за 2021 год. Рассказываем, что написано в их декларациях

По итогам 2021 года доход прокурора Кубани Сергея Табельского вырос на 3,8% и составил 3,78 млн рублей, сообщил РБК Краснодар. В собственности главы краевой прокуратуры находятся два земельных участка площадью 400 кв. метров и 1278 кв. метров, садовый домик в 65 кв. метров, квартира 144 кв. метра и жилой дом 346 кв. метра.

У супруги Табельского официального дохода нет, но ей принадлежат 1/4 доли двух упомянутых участков, квартира в 92 кв. метра и автомобиль Lexus RX200T.

Больше чем у Табельского доход вышел у его первого заместителя — Павла Гвоздева . Сумма составила 7,66 млн рублей. Источником дохода стала продажа квартиры и кредит на покупку нового жилья. Сейчас ему принадлежат квартира в 52,3 кв. метра и 1/3 доли в квартире площадью 71,6 кв. метров.

Его супруга владеет двумя квартирами площадью 30,5 кв. метров и 71,6 кв. метров (2/3 доли). Также в декларации указана квартира в 52,3 кв. метра и автомобиль Opel P-J Astra. Ее доход за 2021 год составил 434 тыс. рублей.

Заместитель прокурора края и по совместительству прокурор Сочи Вячеслав Овечкин заработал 2,63 млн рублей. Его доход по сравнению с 2020 годом вырос примерно на 500 тыс. рублей. Его супруга получила 869,3 тыс. рублей и приобрела автомобиль Toyota Camry. Также они владеют квартирой площадью 33,8 кв. метров.

Заместитель Дмитрий Пантелеев задекларировал 2,65 млн рублей. Его семья владеет квартирой площадью 67,2 кв. метра. Также в пользовании находятся две квартиры 103,1 и 131,1 кв. метров, земельный участок 1264 кв. метра и жилой дом 173,6 кв. метра. Его супруга заработала 490 тыс. рублей и владеет автомобилем Kia Carnival.

Еще один заместитель Михаил Леговец получил 3 млн рублей. Ему принадлежит квартира площадью 72,3 кв. метра, а в пользовании находится квартира в 102,3 кв. метра. Его супруга в 2020 году получила 10 тыс. рублей. В ее владении находится 1/4 доли квартиры в 65,7 кв. метров и автомобиль Mitsubishi Pajero Sport.

Доход другого заместителя Алексея Полубоярова в 2021 году составил 2,95 млн рублей. В декларации указано, что он и его несовершеннолетний ребенок владеют квартирой в 108,2 кв. метров. Также в пользовании Полубоярова есть квартира в 107,4 кв. метра.

Заместитель Игорь Бондар , которого назначили в июне 2021 года, заработал 4,26 млн рублей. В его собственности указана квартира 197,8 кв. метров, а в пользовании находится другая квартира в 124,6 кв. метра.

Доход его супруги составил 3,19 млн рублей, но своего имущества у нее нет. В пользовании у жены и двух детей зампрокурора находится квартира в 197,8 кв. метров и жилой дом в 283,7 кв. метра.