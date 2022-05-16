«Ростелеком» назначил нового вице-президента по маркетингу

Ольга Свечникова будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии компании, укрепление позиций бренда и продвижение на рынок новых цифровых продуктов «Ростелекома». Кроме того, в сфере ответственности Ольги — маркетинговая и коммуникационная стратегия Tele2, где она будет директором по маркетингу.

Ольга Свечникова закончила Московский политехнический университет, а ее карьера в маркетинге начиналась с должности бренд-менеджера компании Procter&Gamble. Опыт работы Ольги в маркетинге и категорийном менеджменте — более 25 лет. До прихода в «Ростелеком» она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором рекламного агентства DDB Russia, а также занимала руководящие позиции в PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн» и Coca-Cola.