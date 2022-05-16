«Ростелеком» назначил нового вице-президента по маркетингу

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  • Ростелеком © Изображение пресс-службы Ростелеком
    Ростелеком © Изображение пресс-службы Ростелеком

16 мая пост вице-президента по маркетингу «Ростелекома» займет Ольга Свечникова

Ольга Свечникова будет отвечать за реализацию маркетинговой стратегии компании, укрепление позиций бренда и продвижение на рынок новых цифровых продуктов «Ростелекома». Кроме того, в сфере ответственности Ольги — маркетинговая и коммуникационная стратегия Tele2, где она будет директором по маркетингу.

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Ольга Свечникова закончила Московский политехнический университет, а ее карьера в маркетинге начиналась с должности бренд-менеджера компании Procter&Gamble. Опыт работы Ольги в маркетинге и категорийном менеджменте — более 25 лет. До прихода в «Ростелеком» она возглавляла региональное подразделение международной компании Paulig, была операционным директором рекламного агентства DDB Russia, а также занимала руководящие позиции в PepsiCo, Oriflame, «Вимм-Билль-Данн» и Coca-Cola.

Инна Походня, возглавлявшая маркетинговую функцию ранее, покинула компанию.

Как писали ранее Юга.ру, «Ростелеком» протестировал новый сервис анализа документов на основе искусственного интеллекта.

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