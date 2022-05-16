На Кубани «Ночь музеев» пройдет вживую впервые с 2019 года

Основными темами региональных мероприятий станут Год культурного наследия народов России, 85-летие со дня образования Краснодарского края и 230-летие со дня начала освоения кубанских земель черноморскими казаками. Мероприятие начнется в 18:00 часов в сквере им. Жукова, где состоится презентация проекта «Музейные маршруты».

Свои визитные карточки представят Анапский археологический музей, Тимашевский музей семьи Степановых, Краснодарский музей им. Коваленко, Тихорецкий краеведческий музей, Ейский музей им. Самсонова (мемориальный музей им. Поддубного), выставочный комплекс «Атамань», Музей истории Сочи, Музей шампанского «Абрау-Дюрсо», Культурный центр «Старый парк» в Кабардинке.

Кроме того, большинство учреждений культуры подготовили собственные развлекательные и образовательные мероприятия. Так, Краснодарский музей-заповедник им. Фелицына приглашает послушать лекцию «Женщины — участницы Великой Отечественной войны», посмотреть редкие фондовые предметы, не экспонировавшиеся ранее, и театрализованное представление с дегустацией «История чая и традиции чаепития», посетить урок от краснодарского фотохудожника Анны Кравец по тонкостям фотомастерства. Также запланировано выступление струнного квартета музыкального колледжа им. Римского-Корсакова, бандуристов школы им. Захарченко, миниатюры студентов Краснодарского краевого колледжа культуры.

В Краснодарском музее им. Коваленко будут выставка народных промыслов «Польза и душа» и экспозиция одежды, реквизита, элементов декораций «История развития оперного искусства на Кубани», показ народных костюмов, созданных студентами института культуры, мастер-классы по печатной графике и созданию традиционной куклы. А перед зданием музея художники творческой студии StenaClub раскрасят эко-скульптуры, символизирующие исчезающие виды животных России.

В Краснодарском краевом выставочном зале состоится премьера музыкального спектакля «Русский характер» по военным песням от Первой мировой войны до наших дней. Также в программе акции демонстрация стрелкового оружия времен Великой Отечественной войны, викторина по истории и культуре края, мастер-класс по созданию кубанского пейзажа и лекция об искусстве советской мозаики в Краснодаре.

В историческом парке «Россия — моя история» пройдут тематические костюмированные экскурсии в экспозициях «Инженеры Победы», «Рюриковичи. Романовы», «Душа Кубани многозвучная». К 230-летию прибытия черноморских казаков на Кубань парк подготовил цикл кинопоказов «Аллея Российской славы», главными героями которого станут Григорий Потемкин, Антон Головатый, Яков Кухаренко, Алексей Бескровный Александр Суворов.

В Новороссийском музее-заповеднике акция начнется с концерта городских творческих коллективов «Мелодии и танцы народов России». На выставке «Живая старина» можно будет познакомиться с культурной славянских и горских народов, греков, татар и других этнических групп. Также доступны фондовые экспозиции «Старый Новороссийск» и «Красный галстук на груди, мы шагаем впереди».