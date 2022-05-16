Начало недели на Кубани будет солнечным, но местами пройдут дожди
Понедельник 16 мая в Краснодарском крае будет теплым, в некоторых районах пройдет дождь, а где-то объявили высокий уровень пожароопасности
По данным сервиса «Яндекс.Погода» в Краснодаре утром 16 мая 18 °С. Днем температура воздуха прогреется до 22 °С, будет дуть западный ветер с порывами до 12 м/с. Уровень УФ-излучения будет равен 6.
УФ-индекс оценивают по шкале от 1 до 12: чем выше индекс, тем больше вред для кожи и глаз. При УФ-индексе, равном или превышающем 3, нужно пользоваться защитными средствами от солнца.
По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают переменную облачность и местами небольшие осадки. Ветер западный 12-14 м/с, температура воздуха днем составит 18-23 °С, в горах 15-20 °С.
На Черноморском побережье днем 17-22 °С. В Сочи и Анапе 18 °С, в Новороссийске 19 °С. На Азовском побережье температура воздуха составит 18-20 °С.
Кроме того, с 16 по 18 мая в крае объявили высокий уровень пожароопасности. Местами в северной половине края ей присвоили уровень 4 класса.