В Краснодаре часть жителей Центрального округа осталась без света

В Краснодаре 15 мая произошла авария на линии электропередач

Из-за этого без электричества остались дома на улицах Обрывная, Воронежская, 1, 2 и 3 Кузнечный зарой, проезд Обрывной 4 и 5, Димитрова, Стасова.

«Причина отключения — повреждение на линии 6-10 кВ, отключилась ПС «ПФ-5», отключено 13 трансформаторных подстанций. Ориентировочное время восстановительных работ составляет четыре-пять часов», — уточнили в ЕДДС Краснодара.

Как писали Юга.ру, утром 14 мая в Краснодаре произошла авария на энергосетях. Из-за этого без света остались потребители на восьми улицах.