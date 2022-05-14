В центре Краснодара отключили электричество из-за энергоаварии

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Утром 14 мая в Краснодаре произошла авария на энергосетях. Из-за этого без света остались потребители на восьми улицах

По данным ЕДДС, 14 мая около 10:00 произошло аварийное отключение потребителей на улицах Володарского, Короленко, Щорса, Буденного, Березанская, Северная, Кузнечная, Ломоносова в Центральном округе города. В зону отключения попали около 1 тыс. человек. Отключились 10 трансформаторных подстанций.

Электричество в дома горожан планируют вернуть к обеду.

Краснодар Энергетика

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В центре Краснодара отключили электричество из-за энергоаварии
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