В центре Краснодара отключили электричество из-за энергоаварии

Утром 14 мая в Краснодаре произошла авария на энергосетях. Из-за этого без света остались потребители на восьми улицах

По данным ЕДДС, 14 мая около 10:00 произошло аварийное отключение потребителей на улицах Володарского, Короленко, Щорса, Буденного, Березанская, Северная, Кузнечная, Ломоносова в Центральном округе города. В зону отключения попали около 1 тыс. человек. Отключились 10 трансформаторных подстанций.

Электричество в дома горожан планируют вернуть к обеду.