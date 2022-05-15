Великобритания ввела санкции против директора морпорта Геленджика

Краснодарский край

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  • © Фото Александра Бочнева, Юга.ру
    © Фото Александра Бочнева, Юга.ру

Директор «Морского порта Геленджик» Владимир Колбин попал под санкции Великобритании

Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. «Владимир Колбин, сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина. Владимир оказал помощь и поддержку правительству России в качестве генерального директора ООО «Морской порт Геленджик», — говорится в сообщении.

Санкции включают заморозку всех активов лиц из списка на территории Великобритании, запрет взаимодействовать с принадлежащими им структурами, а также запрет на пребывание этих лиц в стране.

Геленджик

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Великобритания ввела санкции против директора морпорта Геленджика
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