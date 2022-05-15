Великобритания ввела санкции против директора морпорта Геленджика
Директор «Морского порта Геленджик» Владимир Колбин попал под санкции Великобритании
Информация об этом опубликована на сайте правительства страны. «Владимир Колбин, сын друга детства и предполагаемого делового партнера Путина Петра Колбина. Владимир оказал помощь и поддержку правительству России в качестве генерального директора ООО «Морской порт Геленджик», — говорится в сообщении.
Санкции включают заморозку всех активов лиц из списка на территории Великобритании, запрет взаимодействовать с принадлежащими им структурами, а также запрет на пребывание этих лиц в стране.