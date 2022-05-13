Перед администрацией Краснодарского края загорелся ресторан Bellini. Площадь пожара составила 100 кв. метров

Вечером 13 мая в Краснодаре произошел пожар в здании ресторана на улице Гимназической. Спасатели эвакуировали 42 человека

Сообщение о пожаре на улице Гимназической в центре Краснодара поступило в экстренные службы в 17:04. Первые подразделения приехали на место происшествия в 17:09. Пожарная разведка показала, что возгорание случилось на чердаке ресторана. Площадь пожара составила 100 кв. метров.

В 17:25 огонь удалось локализовать. В 18:06 пожар потушили, сообщили в пресс-слжубе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пострадавших нет. Во время пожара спасатели эвакуировали 42 человека. Причины пожара выясняются.