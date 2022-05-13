«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного IT-марафона

Партнерский Вся Россия

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

В преддверии Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного IT-конкурса

В марафоне участвовали более 100 семейных команд из разных регионов России. Они состояли из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. Лидерами по количеству команд стали Москва, Новосибирская область, Московская область, республика Дагестан и Нижегородская область.

Цель проекта «Изучи интернет — управляй им!» — повышение уровня цифровой грамотности подростков. За 11 лет существования в нем поучаствовали более 200 тыс. школьников из всех регионов России. Проект помогает ребятам разобраться в тонкостях цифровых технологий и научиться безопасному серфингу в сети.

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Соревнования прошли в два этапа. Первый — творческое задание, в котором участникам предстояло снять видеоролик на тему «Цифровые технологии будущего» или «Культура и информационная безопасность в интернете». Второй этап — онлайн-турнир из 24 заданий на тему «Цифровые технологии будущего» (виртуальная и дополненная реальность — VR и AR, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победили команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов.

Номинация «Абсолютный победитель»:

  • 1 место: команда Cookie, г. Казань (республика Татарстан);
  • 2 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область);
  • 3 место: команда «КирПот2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Специальная номинация «Лучший видеоролик»:

  • 1 место: команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика);
  • 2 место: команда «Gtx 1550», г. Пермь (Пермский край);
  • 3 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область).

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Спецноминацию «Самый оригинальный пост» присудили команде «Матрица», г. Рязань. Спецприз «Лидер онлайн-турнира» выиграла команда «Новомих 2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область). Спецноминацию также присвоили московской «Школе № 1101» — как организации, представившей наибольшее число команд с участием членов управляющих советов.

«По результатам марафона мы видим, как активно участвуют в соревнованиях семьи из российских регионов. Очень рады, что их навыки безопасного использования интернета, знания главных ИТ-трендов, способности разбираться в цифровых технологиях будущего не уступают навыкам жителей столицы и других крупных городов. «Ростелеком» активно поддерживает различные образовательные проекты в ИТ-сфере и считает важным развивать у детей и подростков навыки цифровой гигиены и безопасного использования интернета. Семейный ИТ-марафон — важный этап подготовки к жизни в цифровом мире», — сказала директор департамента внешних коммуникаций и корпоративной социальной ответственности «Ростелекома» Юлиана Соколенко.

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