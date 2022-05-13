«Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного IT-марафона

В преддверии Международного дня семьи, который ежегодно отмечается 15 мая, «Ростелеком» подвел итоги VI Всероссийского семейного IT-конкурса

В марафоне участвовали более 100 семейных команд из разных регионов России. Они состояли из школьников 5–11 классов, их родителей, родственников или близких друзей, а также членов управляющих советов образовательных организаций. Лидерами по количеству команд стали Москва, Новосибирская область, Московская область, республика Дагестан и Нижегородская область.

Цель проекта «Изучи интернет — управляй им!» — повышение уровня цифровой грамотности подростков. За 11 лет существования в нем поучаствовали более 200 тыс. школьников из всех регионов России. Проект помогает ребятам разобраться в тонкостях цифровых технологий и научиться безопасному серфингу в сети.

Соревнования прошли в два этапа. Первый — творческое задание, в котором участникам предстояло снять видеоролик на тему «Цифровые технологии будущего» или «Культура и информационная безопасность в интернете». Второй этап — онлайн-турнир из 24 заданий на тему «Цифровые технологии будущего» (виртуальная и дополненная реальность — VR и AR, телемедицина, робототехника, искусственный интеллект, криптовалюта и блокчейн, промышленный интернет вещей, безопасность).

Победили команды, набравшие наибольшее количество баллов по сумме двух этапов.

Номинация «Абсолютный победитель»: 1 место: команда Cookie, г. Казань (республика Татарстан);

команда Cookie, г. Казань (республика Татарстан); 2 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область);

команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область); 3 место: команда «КирПот2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область).

Специальная номинация «Лучший видеоролик»: 1 место: команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика);

команда «Счастливые», с. Дебесы (Удмуртская республика); 2 место: команда «Gtx 1550», г. Пермь (Пермский край);

команда «Gtx 1550», г. Пермь (Пермский край); 3 место: команда «Семья на первом месте», с. Казацкое (Белгородская область).

Спецноминацию «Самый оригинальный пост» присудили команде «Матрица», г. Рязань. Спецприз «Лидер онлайн-турнира» выиграла команда «Новомих 2022», с. Новомихайловка (Новосибирская область). Спецноминацию также присвоили московской «Школе № 1101» — как организации, представившей наибольшее число команд с участием членов управляющих советов.