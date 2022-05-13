На Восточном обходе Краснодара отремонтируют мост над М-4 «Дон»

В начале следующей недели в Краснодаре начнется ремонт моста над 1329 км трассы М-4 «Дон» на Восточном обходе Краснодара. Из-за этого на участке введут реверсивное движение, сообщили в пресс-службе «Автодора».

«Максимальная разрешенная скорость будет снижена до 40 км/час. При этом ограничений движения по основному ходу трассы М-4 «Дон» на этом участке не предусмотрено», — пояснили в пресс-службе.