На Восточном обходе Краснодара отремонтируют мост над М-4 «Дон»
Из-за ремонта моста в районе трассы м-4 «Дон» на улице Васильченко введут реверсивное движение
В начале следующей недели в Краснодаре начнется ремонт моста над 1329 км трассы М-4 «Дон» на Восточном обходе Краснодара. Из-за этого на участке введут реверсивное движение, сообщили в пресс-службе «Автодора».
«Максимальная разрешенная скорость будет снижена до 40 км/час. При этом ограничений движения по основному ходу трассы М-4 «Дон» на этом участке не предусмотрено», — пояснили в пресс-службе.
Завершить ремонт планируют к концу 2022 года. За это время там заменят мостовое полотно, переустроят девормационные швы, восстановят бетонные поверхности балок пролетных строений, опор и конусов.
Как писали Юга.ру, мэр Краснодара сказал, что к концу мая закончат ремонт дороги в СНТ «Градостроители». Изначально работы планировали закончить к концу сентября.