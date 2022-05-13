На Восточном обходе Краснодара отремонтируют мост над М-4 «Дон»

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Из-за ремонта моста в районе трассы м-4 «Дон» на улице Васильченко введут реверсивное движение

В начале следующей недели в Краснодаре начнется ремонт моста над 1329 км трассы М-4 «Дон» на Восточном обходе Краснодара. Из-за этого на участке введут реверсивное движение, сообщили в пресс-службе «Автодора».

«Максимальная разрешенная скорость будет снижена до 40 км/час. При этом ограничений движения по основному ходу трассы М-4 «Дон» на этом участке не предусмотрено», — пояснили в пресс-службе.

  • © Скриншот «Яндекс.Карт»
    © Скриншот «Яндекс.Карт»

Завершить ремонт планируют к концу 2022 года. За это время там заменят мостовое полотно, переустроят девормационные швы, восстановят бетонные поверхности балок пролетных строений, опор и конусов.

Как писали Юга.ру, мэр Краснодара сказал, что к концу мая закончат ремонт дороги в СНТ «Градостроители». Изначально работы планировали закончить к концу сентября. 

Краснодар Ремонт дорог

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На Восточном обходе Краснодара отремонтируют мост над М-4 «Дон»
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