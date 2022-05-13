Мэр Краснодара заявил, что дорогу к СНТ «Градостроитель» могут сделать к концу мая

Глава Краснодара Андрей Алексеенко рассказал, что дорогу к СНТ «Градостроитель» могут достроить раньше срока

Напомним, в 2022 году в Краснодаре решили отремонтировать пять дорог к садоводческим товариществам. В том числе к СНТ «Градостроитель» в станице Елизаветинской. Там дорогу длиной в 3,3 км обещали сделать до конца сентября.

Мэр Краснодара Андрей Алексеенко 12 мая заявил, что ремонт дороги там планируют завершить до конца мая. Кроме того, в 2021 и 2024 годах в Елизаветинской обещают отремонтировать еще четыре участка дороги, в том числе подъездная дорога к СНТ «Речник».

Ранее Юга.ру писали, что в Краснодаре в 2022 году планируют отремонтировать дороги на 33 участках. Это дороги к социально значимым объектам.