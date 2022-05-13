Сбер запустил «Умный соцпакет» для работодателей юга России

С помощью новой корпоративной HR-программы от СберНПФ «Умный социальный пакет» работодатель может создать особый финансовый резерв для сотрудников с применением механизма налоговых льгот

В программе «Умный социальный пакет» работодатель может сам определять размер взносов, которые он будет ежемесячно или ежегодно отчислять в пользу сотрудника — например, 5–7% от его оклада или более. Компания также устанавливает срок, по истечении которого сотрудник получит доступ к своему финансовому резерву. Как правило, в среднем такой период составляет 5–7 лет — это мотивирует работника трудиться на одном предприятии долгое время.

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«Мы запустили программу в пилотном режиме для среднего и малого бизнеса в начале 2022 года. «Умный соцпакет» оказался востребованным — за три месяца мы получили порядка 50 заявок. Программа стала особенно актуальной для компаний, осуществляющих свою деятельность в малых городах, где есть необходимость удержания сотрудников от переезда в мегаполисы. Сегодня мы приняли решение масштабировать возможности программы на новые сегменты, в том числе в рамках крупного бизнеса», — отметил директор по развитию СберНПФ Александр Прокопенков.

Накопления по «Умному соцпакету» ежегодно увеличиваются за счёт инвестиционного дохода, который начисляет СберНПФ. При этом вложенные средства полностью сохраняются при любом уровне рыночной доходности.



Сотрудник компании может направить накопления на различные цели — первый взнос по ипотеке, строительство загородного дома, оплату образования детей, лечение критических заболеваний или пенсионные выплаты. Так предприятие может заменить дорогие и неэффективные элементы существующего соцпакета.

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«Возможность накопить за несколько лет крупную сумму остаётся важным стимулом при выборе работодателя. Сегодня южные компании ищут новые решения для привлечения в свои региональные команды высококвалифицированных или редких специалистов, а также для усиления или оптимизации социального пакета. Мы уже видим высокий интерес к «Умному социальному пакету» у агропромышленных и крупных торговых компаний, портового, гостиничного и ресторанного бизнеса Юга России и Северного Кавказа», — сказала HR директор Юго-Западного банка Сбербанка Мария Прохорова.