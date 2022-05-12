В честь 77-й годовщины Дня Победы работники «РН-Краснодарнефтегаз» поднялись на гору Шизе в Абинском районе

Сотрудники ООО «РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовали в праздничных мероприятиях ко Дню Победы — поднялись на гору Шизе, посетили ветеранов, почтили память погибших у мемориала и поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре

Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовали в мероприятиях, которые напоминают о героях — фронтовиках, работниках тыла и кубанских нефтяниках, которые в годы Великой Отечественной войны уберегли кубанскую нефть от противника.

В канун 77-й годовщины Победы работники предприятия со своими семьями поднялись на гору Шизе в станице Эриванской Абинского района Краснодарского края. Гора Шизе и её окрестности были местом тяжёлых военных боёв. На горной вершине установлен обелиск в память о героях.

Маршрут длиной в 7 км с перепадом высот в 300 м представлял собой умеренно-сложное восхождение — по нагрузке он напоминал подъём по лестнице на 98 этажей.

Руководство и работники компании почтили память павших у мемориалов славы, возложили венки и цветы в Краснодаре и районах деятельности «РН-Краснодарнефтегаз».

© Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Традиционно преемники краснодарских нефтяников посетили ветеранов — бывших работников предприятия. Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» организовали для них доставку продуктовых наборов и памятных подарков.

9 мая работники предприятия поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре. Работники заранее подготовили для акции архивные фотографии родных и близких, защищавших родину.

© Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»