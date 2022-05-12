В честь 77-й годовщины Дня Победы работники «РН-Краснодарнефтегаз» поднялись на гору Шизе в Абинском районе

Партнерский Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
    © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Сотрудники ООО «РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовали в праздничных мероприятиях ко Дню Победы — поднялись на гору Шизе, посетили ветеранов, почтили память погибших у мемориала и поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре

Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» поучаствовали в мероприятиях, которые напоминают о героях — фронтовиках, работниках тыла и кубанских нефтяниках, которые в годы Великой Отечественной войны уберегли кубанскую нефть от противника.

В канун 77-й годовщины Победы работники предприятия со своими семьями поднялись на гору Шизе в станице Эриванской Абинского района Краснодарского края. Гора Шизе и её окрестности были местом тяжёлых военных боёв. На горной вершине установлен обелиск в память о героях.

Маршрут длиной в 7 км с перепадом высот в 300 м представлял собой умеренно-сложное восхождение — по нагрузке он напоминал подъём по лестнице на 98 этажей.

Руководство и работники компании почтили память павших у мемориалов славы, возложили венки и цветы в Краснодаре и районах деятельности «РН-Краснодарнефтегаз».

  • © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
    © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

Читайте также:

Традиционно преемники краснодарских нефтяников посетили ветеранов — бывших работников предприятия. Сотрудники «РН-Краснодарнефтегаз» организовали для них доставку продуктовых наборов и памятных подарков.

9 мая работники предприятия поучаствовали в акции «Бессмертный полк» в Краснодаре. Работники заранее подготовили для акции архивные фотографии родных и близких, защищавших родину.

  • © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»
    © Фото Семена Фролова, предоставлено пресс-службой ООО «РН-Краснодарнефтегаз»

В этом году «Бессмертный полк» впервые за два года состоялся в очной форме. Колонна из сотрудников «РН-Краснодарнефтегаз» прошла по центральной улице Краснодара. Всего в акции поучаствовали 115 тысяч человек. Как в Краснодаре и крае отпраздновали 9 Мая, смотрите здесь.

Ветераны День Победы Нефть Праздники Промышленность

Новости

В Краснодаре изменится маршрут автобуса №32
Мэрию Геленджика «достала» «плюшевая живность». Там собираются проводить рейды против аниматоров в костюмах животных
В Анапе впервые пройдут соревнования по триатлону. Ожидают более 2 тыс. участников
На Федоровском гидроузле построили временную дамбу
В Госдуме предложили передавать ФСБ данные о пассажирах такси
В Краснодаре открылась фотовыставка «Пленка vs цифра»

Лента новостей

Украина — Россия. Репортаж из лагеря волонтеров на границе
Вчера, 15:57
Украина — Россия. Репортаж из лагеря волонтеров на границе
В Краснодаре, Анапе и других городах России ветераны получили продукты к 9 Мая
Сегодня, 10:15
В Краснодаре, Анапе и других городах России ветераны получили продукты к 9 Мая
ЗОЖ — для всех
Вчера, 14:28 Партнерский
ЗОЖ — для всех
Как кубанские металлурги развивают спорт в Абинском районе

Реклама на сайте