Усть-Лабинские школьники разработали робота — сортировщика мусора

Школьники из Усть-Лабинска создали робота, который сортирует пластик, стекло, бумагу, пищевые и прочие отходы

По статистике Greenpeace, россияне ежегодно выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Из общей массы отдходов перерабатывается меньше 10%, остальные 90% остаются на свалках и загрязняют окружающую среду. Поэтому ежегодно территория под свалки увеличивается на 0,4 млн га — это площадь Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Чтобы автоматизировать процесс раздельного сбора отходов, усть-лабинские школьники разработали робота-сортировщика.

Робот запрограммирован на погрузку мусора и его дальнейшую сортировку по отдельным контейнерам для пластика, стекла, бумаги, пищевых и прочих отходов. Сейчас ученики создали уменьшенную версию робота, которая может перемещать и сортировать 1 кг мусора за один подход. В планах — разработать робота, который мог бы за один раз обрабатывать до 5 кг отходов. Свой проект школьники презентовали на чемпионате технологических дисциплин «ЮниорПрофи», который ежегодно проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

© Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Вторая уникальная разработка, представленная на чемпионате, — робот-фельдшер. В период пандемии особой опасности подвергаются медицинские работники, которые лечат инфицированных пациентов. Разработанная школьниками платформа автоматизирует доставку лекарств больным и снижает нагрузку на медперсонал. Робот забирает лекарства в пункте выдачи, отвозит их в палату пациента, а после выезда из заражённой зоны проходит обработку.