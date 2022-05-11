Усть-Лабинские школьники разработали робота — сортировщика мусора

Краснодарский край

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  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Школьники из Усть-Лабинска создали робота, который сортирует пластик, стекло, бумагу, пищевые и прочие отходы

По статистике Greenpeace, россияне ежегодно выбрасывают 70 млн тонн бытового мусора. Из общей массы отдходов перерабатывается меньше 10%, остальные 90% остаются на свалках и загрязняют окружающую среду. Поэтому ежегодно территория под свалки увеличивается на 0,4 млн га — это площадь Москвы и Санкт-Петербурга вместе взятых. Чтобы автоматизировать процесс раздельного сбора отходов, усть-лабинские школьники разработали робота-сортировщика.

Робот запрограммирован на погрузку мусора и его дальнейшую сортировку по отдельным контейнерам для пластика, стекла, бумаги, пищевых и прочих отходов. Сейчас ученики создали уменьшенную версию робота, которая может перемещать и сортировать 1 кг мусора за один подход. В планах — разработать робота, который мог бы за один раз обрабатывать до 5 кг отходов. Свой проект школьники презентовали на чемпионате технологических дисциплин «ЮниорПрофи», который ежегодно проводит фонд Олега Дерипаска «Вольное Дело».

  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
  • © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»
    © Фото предоставлено фондом Олега Дерипаска «Вольное Дело»

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Вторая уникальная разработка, представленная на чемпионате, — робот-фельдшер. В период пандемии особой опасности подвергаются медицинские работники, которые лечат инфицированных пациентов. Разработанная школьниками платформа автоматизирует доставку лекарств больным и снижает нагрузку на медперсонал. Робот забирает лекарства в пункте выдачи, отвозит их в палату пациента, а после выезда из заражённой зоны проходит обработку.

В чемпионате «ЮниорПрофи» поучаствовало около 100 школьников от 10 до 17 лет, в том числе ученики Первого университетского лицея имени Н.И. Лобачевского в Усть-Лабинске, который готовит школьников к поступлению на естественно-научные факультеты лучших вузов страны, в первую очередь МГУ имени М.В. Ломоносова. Соревнования проходили по таким направлениям как мобильная робототехника, прототипирование, инженерный дизайн CAD, мультимедиакоммуникации и интернет вещей.

Вольное дело Инновации Олег Дерипаска Технологии Школьники

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