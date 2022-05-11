В Сочи следком возбудил еще одно уголовное дело по факту смерти 12-летней шахматистки

Краснодарский край

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  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Новое уголовное дело возбудили из-за жилья, где разместили 12-летнюю девочку

Напомним, трагедия произошла в Сочи в конце апреля. Тогда 12-летняя девочка приехала в город-курорт со своей мамой для участия в шахматном турнире. По данным прокуратуры, в свободное время шахматистка решила прогуляться и увидела щенят, которые находились в отгороженном участке. Она перелезла через забор покормить животных и на нее набросилась овчарка.

После нападения девочка скончалась. Следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности). В краевом СК добавили, что территория, где содержались собаки, не была оборудована специальными вольерами. 

11 мая в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю сообщили, что обвинение по ч. 1 ст. 109 предъявили 51-летнему владельцу собак. Кроме того, территориальный СК возбудил уголовное дело п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ  (предоставление услуги жилья ненадлежащего качества).

Отметим, дело контролируют председатель СК России Александр Бастрыкин и руководитель краевого следственного управления Андрей Маслов. Расследование продолжается.

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В Сочи следком возбудил еще одно уголовное дело по факту смерти 12-летней шахматистки
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