«Ростелеком» протестировал новый сервис анализа документов на основе искусственного интеллекта

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  • Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    Краснодарский офис компании «Ростелеком» © Фото Елены Синеок, Юга.ру

«Ростелеком» протестировал российский облачный сервис Beorg Smart Vision для автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с помощью искусственного интеллекта

По итогам пилотного проекта система распознала и автоматически проанализировала 72% документов компании из сегмента B2B. При ее полноценном внедрении этот показатель должен превысить 80%.

Beorg Smart Vision оцифровала документы общего центра обслуживания «Ростелекома», а все данные из них автоматически перенесла в информационную систему компании. Нейросеть проверила актуальность договоров, наличие необходимых подписей, печатей, дат и реквизитов. Обычно эту работу выполняли сотрудники компании.

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Информацию и персональные данные при оцифровке зашифровали и защитили механизмом деперсонализации: перед обработкой документы разрезали на отдельные фрагменты, по которым невозможно установить их принадлежность. Скорость распознавания одного документа составила около 20 секунд.

Благодаря двухэтапному распознаванию платформа с высокой точностью обработала данные в договорах, заполненных от руки. Рукописный текст уходил на вторичную верификацию операторам ввода данных, удаленно подключенным к облачному сервису — они сверяли фрагменты распознанного текста и вносили правки в случае ошибок. В результате общее качество распознавания документов составило почти 100%.

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Сервис автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с применением технологий искусственного интеллекта разработала компания «Биорг», резидент IТ-кластера фонда «Сколково». Всего платформа обрабатывает около 5 млн полей с персональными данными в месяц.

«При масштабировании проекта компания сможет снизить операционные затраты на 56% за счет автоматизации распознавания и ввода атрибутов, необходимых для регистрации документа в системе. Отечественное решение компании «Биорг» полностью соответствует требованиям безопасности ФСТЭК и ФСБ к обработке персональных данных. В дальнейшем мы планируем дополнительно защитить обрабатываемую информацию. Так, верификаторами слабораспознанных рукописных данных будут выступать наши же сотрудники, а сама система будет развернута в нашем корпоративном облаке», — сказал директор департамента филиала ОЦО «Ростелекома» Павел Шмидт.

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«В идеале система на основе платформы Beorg Smart Vision оставит за человеком только финальное решение о приемке документов. С рутинной и объемной работой нейросети справляются гораздо лучше людей, которых долгий монотонный труд приводит к выгоранию, изнуряет. Эффективность и окупаемость решения целесообразно оценивать на масштабных потоках документов, поскольку искусственный интеллект наилучшим образом подходит для обработки и анализа больших данных. Это может быть несколько миллионов документов в год», — сказал директор по развитию компании «Биорг» Александр Коробов.

Сейчас «Ростелеком» проводит конкурс на полномасштабное внедрение технологии, по итогам которого решение будет масштабировано на все документоемкие процессы компании. Срок внедрения полноценной системы может составить около полугода.

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