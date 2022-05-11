«Ростелеком» протестировал новый сервис анализа документов на основе искусственного интеллекта

«Ростелеком» протестировал российский облачный сервис Beorg Smart Vision для автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с помощью искусственного интеллекта

По итогам пилотного проекта система распознала и автоматически проанализировала 72% документов компании из сегмента B2B. При ее полноценном внедрении этот показатель должен превысить 80%.

Beorg Smart Vision оцифровала документы общего центра обслуживания «Ростелекома», а все данные из них автоматически перенесла в информационную систему компании. Нейросеть проверила актуальность договоров, наличие необходимых подписей, печатей, дат и реквизитов. Обычно эту работу выполняли сотрудники компании.

Информацию и персональные данные при оцифровке зашифровали и защитили механизмом деперсонализации: перед обработкой документы разрезали на отдельные фрагменты, по которым невозможно установить их принадлежность. Скорость распознавания одного документа составила около 20 секунд.

Благодаря двухэтапному распознаванию платформа с высокой точностью обработала данные в договорах, заполненных от руки. Рукописный текст уходил на вторичную верификацию операторам ввода данных, удаленно подключенным к облачному сервису — они сверяли фрагменты распознанного текста и вносили правки в случае ошибок. В результате общее качество распознавания документов составило почти 100%.

Сервис автоматического распознавания, оцифровки и анализа документов с применением технологий искусственного интеллекта разработала компания «Биорг», резидент IТ-кластера фонда «Сколково». Всего платформа обрабатывает около 5 млн полей с персональными данными в месяц.

«При масштабировании проекта компания сможет снизить операционные затраты на 56% за счет автоматизации распознавания и ввода атрибутов, необходимых для регистрации документа в системе. Отечественное решение компании «Биорг» полностью соответствует требованиям безопасности ФСТЭК и ФСБ к обработке персональных данных. В дальнейшем мы планируем дополнительно защитить обрабатываемую информацию. Так, верификаторами слабораспознанных рукописных данных будут выступать наши же сотрудники, а сама система будет развернута в нашем корпоративном облаке», — сказал директор департамента филиала ОЦО «Ростелекома» Павел Шмидт.

«В идеале система на основе платформы Beorg Smart Vision оставит за человеком только финальное решение о приемке документов. С рутинной и объемной работой нейросети справляются гораздо лучше людей, которых долгий монотонный труд приводит к выгоранию, изнуряет. Эффективность и окупаемость решения целесообразно оценивать на масштабных потоках документов, поскольку искусственный интеллект наилучшим образом подходит для обработки и анализа больших данных. Это может быть несколько миллионов документов в год», — сказал директор по развитию компании «Биорг» Александр Коробов.