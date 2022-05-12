В Анапе впервые пройдут соревнования по триатлону. Ожидают более 2 тыс. участников

Краснодарский край

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  • © Фото mali maeder с сайта pexels.com
    © Фото mali maeder с сайта pexels.com

В Анапе 13 мая стартуют международные соревнования по триатлону Ironstar

Спортивный фестиваль продлится два дня и соберет как известных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни.

Расписание:

13 мая, пятница

  • 9:00—21:00 спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО;
  • в 16:00 старт женского забега;
  • 16:00—21:00 паста-вечеринка;
  • в 17:00 старт забега для мальчиков и девочек до 6 лет;
  • в 17:20 старт забега для мальчиков и девочек 7-12 лет;
  • в 17:50 церемония награждения участников.

14 мая, суббота

  • 6:00—19:00 спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО;
  • 7:00—7:45 старт индивидуальных участников Ironstar Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег);
  • в 7:45 старт эстафетных команд Ironstar Olympic;
  • 11:00—11:25 старт индивидуальных участников Ironstar Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег);
  • 14:00 старт команд Supersprint (250 м плавание, 8 км велогонка, 1,5 км бег);
  • 18:00—19:00 церемония награждения участников.

Все старты проходят на территории пляжа отеля Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon по адресу улица Пионерский проспект, 253-1.

Как сообщила мэрия Анапы, 14 мая будет временно закрыто движение по Пионерскому проспекту для всех видов транспорта. С 6:00 до 12:00 перекроют участок от «Жемчужины России» до моста через Анапку. С 6:00 до 14:30 нельзя будет проехать от «Жемчужины России» до улицы Дружбы, с 6:00 до 17:30 — от «Жемчужины моря» до улицы Ростовской.

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