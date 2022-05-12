В Анапе впервые пройдут соревнования по триатлону. Ожидают более 2 тыс. участников

Спортивный фестиваль продлится два дня и соберет как известных российских атлетов, так и любителей спорта и здорового образа жизни.

Расписание:

13 мая, пятница

9:00—21:00 спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО;

в 16:00 старт женского забега;

16:00—21:00 паста-вечеринка;

в 17:00 старт забега для мальчиков и девочек до 6 лет;

в 17:20 старт забега для мальчиков и девочек 7-12 лет;

в 17:50 церемония награждения участников.

14 мая, суббота

6:00—19:00 спортивная выставка-ярмарка ЭКСПО;

7:00—7:45 старт индивидуальных участников Ironstar Olympic (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег);

в 7:45 старт эстафетных команд Ironstar Olympic;

11:00—11:25 старт индивидуальных участников Ironstar Sprint (750 м плавание, 20 км велогонка, 5 км бег);

14:00 старт команд Supersprint (250 м плавание, 8 км велогонка, 1,5 км бег);

18:00—19:00 церемония награждения участников.

Все старты проходят на территории пляжа отеля Movenpick Resort & SPA Anapa Miracleon по адресу улица Пионерский проспект, 253-1.

Как сообщила мэрия Анапы, 14 мая будет временно закрыто движение по Пионерскому проспекту для всех видов транспорта. С 6:00 до 12:00 перекроют участок от «Жемчужины России» до моста через Анапку. С 6:00 до 14:30 нельзя будет проехать от «Жемчужины России» до улицы Дружбы, с 6:00 до 17:30 — от «Жемчужины моря» до улицы Ростовской.