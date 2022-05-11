В Анапе пожилая пара пожарила дельфина на костре

Очевидцы увидели, как на пляже в Анапе двое пожилых людей жарили дельфина

О случившемся в Анапе сообщили очевидцы в социальных сетях. По их словам, пожилые люди жарили на костре дельфина. Затем это увидела полиция и увела пару. Дельфин остался лежать на пляже.

В пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю журналистке Юга.ру рассказали, что в полиции по факту случившегося зарегистрировали материал. Проводится проверка, по результатам которой примут процессуальное решение.

Ранее Юга.ру писали, что в Геленджике спасли обезвоженного дельфина. Ему сделали анализ крови, через зонд влили растворы, но долечить млекопитающее не удалось. Дельфин вырвался, отплыл от берега и скрылся из виду.