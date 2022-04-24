В Геленджике волонтеры спасли дельфина, теперь его ищут снова

Краснодарский край

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  • Скриншот из группы центра спасения дельфинов «Дельфа» во Вконтакте © Фото Юга.ру
    Скриншот из группы центра спасения дельфинов «Дельфа» во Вконтакте © Фото Юга.ру

Азовку сутки выхаживали волонтеры центра «Дельфа» и местные жители

Несколько дней назад в Геленджике возле берега обнаружили живого самца азовки. Животное было ослабленно и обезвоженно.

Волонтеры сутки ухаживали за дельфином. Ему сделали анализы крови, через зонд влили растворы электролитов и витаминов. 

«После первой заливки из дыхала животного начали буквально «вылетать» паразиты — нематоды. Медицинские манипуляции продолжались в течение всего дня. Состояние дельфина улучшалось», — рассказали в группе центра «Дельфа» во Вконтакте.

Волонтерам центра помогали местные жители. Они наблюдали за млекопитающим всю ночь: считали дыхательные акты, следили, чтобы животное не уплыло. А уже утром смогли покормить дельфина рыбой.

Чтобы долечить животное, на берегу моря начали собирать бассейн, но самец неожиданно вырвался, отплыл на большое расстояние и исчез из виду. До сих пор найти его не удалось.

«Прошло уже несколько дней, за это время мы получили один звонок о погибшей азовке в районе Тонкого мыса, но осмотр показал, что это другой бедолага. Есть небольшая надежда, что наш пациент жив и, возможно, справится. Мы просим всех, кто живет в Геленджике, внимательно наблюдать за побережьем и сообщать нам в случае обнаружения пострадавшего или погибшего дельфина», — добавили волонтеры центра.

Сообщить о найденном дельфине можно по номерам +7 (938) 888-15-95 и +7 (862) 291-15-95.

Ранее Юга.ру рассказывали, что в начале апреля на пляже в районе Джемете нашли средиземноморскую черепаху весом около 100 кг. Она погибла из-за проблем с легким и кишечником.

Волонтеры Геленджик Черное море

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