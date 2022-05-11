Синоптики обещают на Кубани дождь и ветер

В Краснодарском крае 11 мая будет прохладный и дождливый день

В Краснодаре 11 мая утром дождь и 12 °С. Днем по данным сервиса «Яндекс.Погода», температура поднимется до 16 °С и будет облачно, но без осадков. Ветер с порывами до 10 м/с. Ночью похолодает до 6 °С.

Синоптики краснодарского гидрометцентра отметили, что Краснодарский край находится под властью холодного атмосферного фронта. Это значит, что облаков на небе станет больше, погода будет дождливой, а северный ветер обеспечит понижение температуры.

Гидрометцентр обещает 11 мая на Кубани кратковременный дождь и грозу. Утром в отдельных районах туман. Ветер западный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, в отдельных районах 15-18 м/с. Температура воздуха днем 13-18 °С, в юго-восточных предгорных районах 10-15 °С.

На Черноморском побережье температура днем 12-17 °С. В Сочи и Геленджике 14 °С, в Анапе 15, а в Новороссийске 16 °С.