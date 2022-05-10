В Краснодаре прорвало магистраль с горячей водой

Утром 10 мая в Краснодаре несколько домов остались без горячей воды из-за аварии

В ЕДДС Краснодара сообщили, что около 10:45 от АО «Краснодартеплосеть» поступила информация об отключении горячего водоснабжения из-за прорыва магистрали во дворе дома.

В зону временного отключения попали дома по улице Парусной 20, 20/1, 20/2, 20/3. В них проживают примерно 3 тыс. 450 человек, из которых 1 тыс. 150 — дети.

Время восстановления не уточняется.

Как писали Юга.ру, с 6 на 7 мая жители Краснодара остались без водоснабжения из-за замены участка коллектора. Отключение должно было продлиться 16 часов,но затем сроки продлили из-за погоды.