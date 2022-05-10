Над Кубанью пройдут фронтальные разделы и начнутся дожди

В Краснодаре по данным сервиса «Яндекс.Погода» днем 10 мая температура воздуха прогреется до 18 °С. Будет облачно и без осадков. УФ-индекс равен 6, а это значит, что необходимо использовать солнцезащитные очки и крема.

По краю синоптики краснодарского гидрометцентра обещают облачность, местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Причина ухудшения погоды — фронтальные разделы.

Утром в отдельных районах туман. Ветер северо-западный 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с, при грозе 15-18 м/с. Температура воздуха днем 13…18 °С, Температура воздуха в горах днем 5…10 °С. В Кущевской и Тихорецке ожидается 16 °С, в Тимашевске 17 °С.

На Черноморском побережье переменная облачность. Местами пройдет кратковременный дождь с грозой. Ветер северный 6-11 м/с, на участке Анапа-Геленджик местами порывы 12-14 м/с, при грозе порывы 15-18 м/с. Температура воздуха днем 13…18 °С. На Азовском побережье 7…12 °С.